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Ювентус готов рассмотреть все предложения по Погба

Французский хавбек хотел бы задержаться в клубе.
Сегодня, 17:54
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Туринский Ювентус намерен этим летом продать Поля Погба, пишет Sportface.it.

"Бьянконери" готовы рассмотреть все предложения, которые поступят, относительно трансфера француза. Для руководства туринцев Поль - главный кандидат на выход.

При этмо сам Погба намерен начать предсезонную подготовку на 10 дней раньше, чтобы привести себя в оптимальную форму.

Однако даже так есть сомнения в том, что хавбек потянет следующий сезон. Кроме того Ювентуса срочно нужно сокращать зарплатную ведомость.

Насколько известно, пока Ювентус не получил ни одного официального предложения по Погба.

Ранее, напомним, туринский клуб продлил контракт с Адриеном Рабьо.

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