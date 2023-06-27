Ювентус объявил о продлении контракта с Рабьо

Хавбек не стал переходить в МЮ.

Туринский Ювентус официально объявил о том, что Адриен Рабьо продлил контракт с клубом.

Напомним, что в течение некоторого французского хавбека хотел подписать Манчестер Юнайтед, но Рабьо все же выбрал Ювентус.

Новый контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до июня 2024 года. Напомним, что Адриен присоединился к "бьянконери" в 2019 году, перейдя свободным агентом из ПСЖ,

За четыре сезона Рабьо провел за клуб 177 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее также стало известно, что Софьян Амрабат не перейдет в Барселону.