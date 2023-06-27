Барселона из-за Месси отказалась от подписания хавбека Фиорентины

Стало известно, почему сорвался переход хавбека Фиорентины Софьяна Амрабата в Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонцы считали марокканца идеальным усилением полузащиты в случае возвращения Лионеля Месси. В связи с неудавшимся возвращением аргентинца клуб отказался от Амрабата.

Сам Софьян хотел перейти именно в Барселону, однако теперь он будет рассматривать все преложения о переходе.

В прошедшем сезоне Серии А 26-летний хавбек провел 29 матчей и отличился 1 результативным пасом.

Ранее сообщалось, что Бавария нашла недорогую альтернативу Райсу.