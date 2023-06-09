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Бавария нашла недорогую альтернативу Райсу

Мюнхенцы попробуют выхватить Софьяна Амрабата.
Сегодня, 01:04
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Мюнхенская Бавария начинает понимать, что Деклан Райс, скорее всего, перейдет в Арсенал, а потому нацелилась на Софьяна Амрабата, пишет журналист https://twitter.com/kessler_philipp/status/1666795041245855748.

Напомним, что ранее сам Райс заявил о том, что предпочел бы продлжить карьеру в лондонском клубе.

Амрабат - идеальный претендент на место в центре поля почти любого топ-клуба. Звезда ЧМ в Катаре и ведущий игрок Фиорентины оценивается порталом Трансфермаркт всего в 25 мле евро.

Единственная сложность в подписании марокканца - это другие клубы, которым он также интерес. В их числе Манчестер Юнайтед, мадридский Атлетико и Барселона.

В прошедшем сезоне Серии А 26-летний хавбек провел 29 матчей и отличился 1 результативным пасом.

Ранее также сообщалось, что в ближайшие время мюнхенцы завершат подписание Рафаэля Геррейру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Софьян Амрабат

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