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Ключевой игрок Вест Хэма определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Райс хочет выступать в Лондоне.
Сегодня, 20:52
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Арсенал уверен в подписании опорного полузащитника Вест Хэма Деклана Райса. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Канониры" хотят как можно скорее провести переговоры с игроком, чтобы опередить Баварию, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. Лондонский клуб лидирует в борьбе за Райса.

Вест Хэм хочет выручить за своего футболиста не менее 100 млн фунтов. В свою очередь Арсенал хочет заплатить около 90 млн фунтов. Стороны скоро сядут за стол переговоров.

Сам Райс хотел бы остаться в Арсенале и стать игроком "канониров". Англичанин и Микель Артета хотели бы вместе поработать.

Ранее сообщалось, что лидер Вест Хэма похвастался трофеем Лиги конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Вест Хэм Деклан Райс

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