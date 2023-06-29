Хавбек сборной Франции стал владельцем клуба из Бельгии

Новоиспеченный хавбек Аль-Иттихада Нголо Канте стал владельцем клуба из третьего дивизиона Бельгии.

Француз приобрел бельгийский Роял Эксельсиор. Об этом клуб официально объявил на своем сайте и соцсетях. Канте получил клуб без долгов. Сумма сделки не разглашается.

В следующем сезоне этот клуб выступит в третьем дивизионе чемпионата Бельгии. По итогам кампании-2022/23 клуб вылетел из второй по силе лиги.

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Напомним, Канте летом покинул Челси и перешел в Аль-Иттахад. 32-летний француз будет зарабатывать 25 миллионов евро за сезон, также в контракте прописаны имиджевые права и коммерческие выплаты.

В минувшем сезоне Канте сыграл всего девять матчей и отдал один результативный пас.