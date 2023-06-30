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Дембеле решил остаться в Барселоне

Француз уже начал переговоры по продлению контракта.
Сегодня, 14:29
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер Барселоны Усман Дембеле все-таки решил остаться в клубе, пишет Marca.

Агент игрока провел встречу с директорами каталонского клуб и сообщил им, что Усман не будет активировать опцию выкупа собственного контракта.

Теперь стороны начали переговоры о продлении соглашения, ведь текущее истекает в 2024 году. Предполагается, что Барселона предложит Дембеле продлить контракт до 2027 года.

Сам же француз объяснил, почему решил остаться в каталонском клубе. Он убежден, что команда наконец двигается в верном направлении, и он хотел бы выиграть с этой Барселоной Лигу чемпионов.

В 25 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Усман Дембеле забил пять голов и отдал семь результативных передач. 

Напомним, что другой вингер Барселоны может в ближайшее время перебраться в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле

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