iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик работал в общей группе молодежной сборной Украины перед матчем с Францией

Вингер Челси ранее пропустил все матчи группового этапа Евро-2023 U-21.
Сегодня, 10:58
Михаил Мудрик / УАФ
Михаил Мудрик / УАФ

Молодежная сборная Украины в воскресенье, 2 июля, встретится с Францией в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

В пятницу украинская команда провела тренировку, во время которой в общей группе работали все без исключения футболисты, в том числе и Михаил Мудрик, сообщает официальный сайт УАФ.

Читай также: "Для нас это преимущество": Тренер молодежной сборной Франции оценил шансы команды против Украины

Ранее вингер из-за мышечного повреждения пропустил все матчи группового раунда молодежного чемпионата Европы с Хорватией (2:0), Румынией (1:0) и Испанией (2:2).

Молодежная сборная Украины уже перебралась из Бухареста в Клуж-Напоку, где в субботу у нее запланировано еще одно тренировочное6 занятие.

Напомним, что четвертьфинальный матч Евро-2023 U-21 Франция - Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на Клуж-Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Михаил Мудрик Евро-2023

Статьи по теме

"Для нас это преимущество": Тренер молодежной сборной Франции оценил шансы команды против Украины "Для нас это преимущество": Тренер молодежной сборной Франции оценил шансы команды против Украины
"Очень расстроены ничьей": Вьюнник оценил результат матча с Испанией на Евро-2023 U-21 "Очень расстроены ничьей": Вьюнник оценил результат матча с Испанией на Евро-2023 U-21
Женская сборная Украины по хоккею на траве завоевала бронзу на чемпионате Европы Женская сборная Украины по хоккею на траве завоевала бронзу на чемпионате Европы
"Я был су**й": Экс-тренер Динамо рассказал о курьезной ситуации, в которую он попал на Кипре "Я был су**й": Экс-тренер Динамо рассказал о курьезной ситуации, в которую он попал на Кипре
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия все еще первая, Украина держится на третьей строчке
просмотров
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа15:27
"Я был су**й": Экс-тренер Динамо рассказал о курьезной ситуации, в которую он попал на Кипре
Европа15:22
Защитник Баварии изъявил желание перейти в Реал
Олимпийские виды15:00
Текбол на Европейских играх: украинцы сыграют на групповом этапе мужского командного турнира
Европа14:59
Челси усилился португальським талантом
Олимпийские виды14:48
Кикбоксер Мельник стал призером Европейских игр-2023
Олимпийские виды14:33
Пляжный футбол на Европейских играх: женская сборная Украины сыграет в финале, мужская победила в матче за седьмое место
Олимпийские виды14:22
Кикбоксинг на Европейских играх: Мельник стал бронзовым призером, уступив в полуфинале
Украина14:17
Шахтер установил ценник на Трубина
Формула 114:15
Гран-при Австрии: Ферстаппен выиграл квалификацию спринта
Олимпийские виды13:55
Пулевая стрельба на Европейских играх: украинцы уступили в борьбе за бронзу командного турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK