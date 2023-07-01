Мудрик работал в общей группе молодежной сборной Украины перед матчем с Францией

Молодежная сборная Украины в воскресенье, 2 июля, встретится с Францией в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

В пятницу украинская команда провела тренировку, во время которой в общей группе работали все без исключения футболисты, в том числе и Михаил Мудрик, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ранее вингер из-за мышечного повреждения пропустил все матчи группового раунда молодежного чемпионата Европы с Хорватией (2:0), Румынией (1:0) и Испанией (2:2).

Молодежная сборная Украины уже перебралась из Бухареста в Клуж-Напоку, где в субботу у нее запланировано еще одно тренировочное6 занятие.

Напомним, что четвертьфинальный матч Евро-2023 U-21 Франция - Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на Клуж-Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.