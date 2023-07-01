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Стала известна зарплата Хавертца в Арсенале

Немец стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Вчера, 22:22
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Журналисты узнали детали контракта атакующего хавбека Арсенала Кая Хавертца. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, 24-летний футболист сборной Германии будет зарабатывать 20 млн евро в год без учета бонусов.

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Ранее самым высокооплачиваемым в стане "канониров" был полузащитник Томас Парти. Ганец получает 12 млн в год.

Напомним, Кай подписал соглашение с Арсеналом до лета 2028 года. Переход немца обошелся "канонирам" в 60+5 млн фунтов.

В Арсенале Хавертц будет играть под 29-м номером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Кай Хавертц

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