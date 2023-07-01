ФИФА планирует снова изменить правило фиксации офсайда

ФИФА собирается снова изменить правило фиксации офсайда, сообщает SportsJoe.

По новому правилу игрок будет считаться вне игры только в том случае, если все его тело, которым он может забить гол, находится впереди последнего защитника.

В настоящее время правило офсайда гласит, что игрок находится вне игры, если какая-либо часть его тела, которой он может забить гол, находится впереди последнего защитника.

С тех пор, как несколько сезонов назад был введен VAR, футбольным болельщикам приходилось ждать, пока судьи прочертят линии между защитником и нападающим, выделяя часть тела, которая находится в офсайде.

Читай также: Брозович все же перейдет в Ан-Наср

Новая трактовка правила направлена на то, чтобы устранить догадки, связанные с определением офсайдов, вернуть преимущество атакующей команде и обеспечить более свободное и захватывающее зрелище для болельщиков.

Сообщается, что ФИФА сначала опробует это правило в Швеции, где в качестве испытуемых будут выбраны национальные мужские лиги до 21 года и женские лиги до 19 лет.

Затем новый закон будет поэтапно внедряться в Италии и Нидерландах, а комиссия ФИФА по изменению правил будет оценивать его влияние.

Стоит отметить, что экс-тренер Арсенала Арсен Венгер был тем человеком, который стоял за изменением правила фиксации офсайда, представив данную трактовку в марте 2021 года.