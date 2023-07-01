iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ФИФА планирует снова изменить правило фиксации офсайда

Защитникам будет сложнее сдерживать атаки нападающих.
Вчера, 23:20
Рефери / Getty Images
Рефери / Getty Images

ФИФА собирается снова изменить правило фиксации офсайда, сообщает SportsJoe.

По новому правилу игрок будет считаться вне игры только в том случае, если все его тело, которым он может забить гол, находится впереди последнего защитника.

В настоящее время правило офсайда гласит, что игрок находится вне игры, если какая-либо часть его тела, которой он может забить гол, находится впереди последнего защитника.

С тех пор, как несколько сезонов назад был введен VAR, футбольным болельщикам приходилось ждать, пока судьи прочертят линии между защитником и нападающим, выделяя часть тела, которая находится в офсайде.

Читай также: Брозович все же перейдет в Ан-Наср

Новая трактовка правила направлена на то, чтобы устранить догадки, связанные с определением офсайдов, вернуть преимущество атакующей команде и обеспечить более свободное и захватывающее зрелище для болельщиков.

Сообщается, что ФИФА сначала опробует это правило в Швеции, где в качестве испытуемых будут выбраны национальные мужские лиги до 21 года и женские лиги до 19 лет.

Затем новый закон будет поэтапно внедряться в Италии и Нидерландах, а комиссия ФИФА по изменению правил будет оценивать его влияние.

Стоит отметить, что экс-тренер Арсенала Арсен Венгер был тем человеком, который стоял за изменением правила фиксации офсайда, представив данную трактовку в марте 2021 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа офсайд

Статьи по теме

Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
ФИФА впервые в истории заплатит каждой футболистке женского ЧМ-2023 за участие ФИФА впервые в истории заплатит каждой футболистке женского ЧМ-2023 за участие
ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года
Две группы футбольных агентов проиграли суд против ФИФА Две группы футбольных агентов проиграли суд против ФИФА
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа01:04
Манчестер Юнайтед связался с Фейеноордом по поводу трансфера вратаря сборной Нидерландов
Европа00:40
Чемпионат Европы (U-21): Израиль и Испания - первые полуфиналисты
Формула 100:39
Советник Ред Булл: Нам стоит поговорить с Пересом по поводу борьбы с Ферстаппеном
Формула 100:11
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 100:10
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 100:08
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Европа00:03
Арбитр Серии А был уволен из-за конфликта с Моуриньо
Вчера, 23:39
НБА23:39
Обмены НБА: Оладипо вернулся в Оклахому, Топпин присоединился к Индиане
Олимпийские виды23:25
Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Прервана медальная засуха
Европа23:20
ФИФА планирует снова изменить правило фиксации офсайда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK