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"Потрясающие ощущения": Мудрик эмоционально отреагировал на выход в полуфинал Евро-2023 U-21

Молодежная сборная Украины в 1/4 финала одержала яркую победу над Францией.
Сегодня, 10:28
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер молодежной сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями от победы над Францией в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Накануне украинская команда в поединке с французами, несмотря на то что пропустила первой, сумела одолеть соперника со счетом 3:1 и вышла в полуфинал.

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"Это абсолютно потрясающие ощущения - выйти в полуфинал. Мы можем наслаждаться этим сегодня, но завтра наше внимание будет сосредоточено на нашем следующем сопернике, Испании.

Когда вы играете с партнерами по команде, которые также являются вашими друзьями, все может получаться по-другому. Когда тренер на сто процентов верит в вас, вы можете сделать гораздо больше", - приводит слова Мудрика официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Франция - Украина (1:3).

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Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

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