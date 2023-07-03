"Потрясающие ощущения": Мудрик эмоционально отреагировал на выход в полуфинал Евро-2023 U-21

Вингер молодежной сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями от победы над Францией в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Накануне украинская команда в поединке с французами, несмотря на то что пропустила первой, сумела одолеть соперника со счетом 3:1 и вышла в полуфинал.

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"Это абсолютно потрясающие ощущения - выйти в полуфинал. Мы можем наслаждаться этим сегодня, но завтра наше внимание будет сосредоточено на нашем следующем сопернике, Испании.

Когда вы играете с партнерами по команде, которые также являются вашими друзьями, все может получаться по-другому. Когда тренер на сто процентов верит в вас, вы можете сделать гораздо больше", - приводит слова Мудрика официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Франция - Украина (1:3).