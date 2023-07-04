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Агентство хавбека Барселоны недовольно слухами об уходе игрока из клуба

Кессье готов и дальше выступать за каталонцев.
Сегодня, 18:51
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Агентство, которое представляет интересы хавбека Барселоны Франка Кессье, выступило с заявлением после слухов об уходе игрока.

"В очередной раз была опубликована неподтвержденная новость об одном из наших клиентов.

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С этической точки зрения мы считаем, что это совершенно неправильный метод работы. Поэтому прекратите публиковать необоснованную и вводящую в заблуждение информацию, представленную в качестве новостей о нашем клиенте", – приводит слова агентства издание Diario Sport.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего ивуарийца один гол и один ассист в 28 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона франк кессье

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