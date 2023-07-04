Эвертон и Марсель интересуются вингером Ньюкасла

Вингер Ньюкасла Аллан Сен-Максимен, вероятно, сменит клубную прописку.

Как сообщает издание 90min, в услугах француза заинтересован Эвертон, Марсель и Кристал Пэлас.

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Также Аллан может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Такой переход более возможен из-за того, что владельцы Ньюкасла также владеют четырьмя клубами в местном чемпионате, а именно: Ан-Насром, Аль-Хилялем, Аль-Иттихадом и Аль-Ахли.

Отметим, что в минувшем сезоне вингер записал на свой счет всего 1 гол и пять ассистов в 31 матче АПЛ.