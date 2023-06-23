Ньюкасл следит за лидерами Милана и Ювентуса
Еще два звездных игрока итальянской Серии А оказались на радаре у Ньюкасла.
После того, как "сороки" практически договорились о трансфере хавбека Милана Сандро Тонали, англичане обратили свое внимание на других потенциальных новичков.
Так, по информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Ньюкасл внимательно следит за левым защитником "россонери" Тео Эрнандесом и вингером Ювентуса Федерико Кьезой.
Однако пока что клуб не начинал переговоры ни по Эрнандесу, ни по Кьезе.
🇮🇹 @NUFC are also monitoring @juventusfc forward Federico #Chiesa and @acmilan left-bacm #TheoHernandez. No official negotiations in progress. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 22, 2023
При этом сообщается, что за француза Ньюкаслу придется отдать не менее 100 миллионов евро. К тому же, на 25-летнего игрока также претендует мадридский Атлетико.
С Кьезой ситуация иначе. 25-летний итальянец не горит желанием покидать Турин. Но после недавнего отказа Ювентуса поднимать ему зарплату, сам клуб может задуматься о его продаже.
Астон Вилла также интересуется Кьезой и готова предложить за него 60 миллионов.