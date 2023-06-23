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Ньюкасл следит за лидерами Милана и Ювентуса

Английский клуб разошелся не на шутку.
Сегодня, 08:53
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Еще два звездных игрока итальянской Серии А оказались на радаре у Ньюкасла.

После того, как "сороки" практически договорились о трансфере хавбека Милана Сандро Тонали, англичане обратили свое внимание на других потенциальных новичков.

Так, по информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Ньюкасл внимательно следит за левым защитником "россонери" Тео Эрнандесом и вингером Ювентуса Федерико Кьезой.

Однако пока что клуб не начинал переговоры ни по Эрнандесу, ни по Кьезе.

При этом сообщается, что за француза Ньюкаслу придется отдать не менее 100 миллионов евро. К тому же, на 25-летнего игрока также претендует мадридский Атлетико.

С Кьезой ситуация иначе. 25-летний итальянец не горит желанием покидать Турин. Но после недавнего отказа Ювентуса поднимать ему зарплату, сам клуб может задуматься о его продаже.

Астон Вилла также интересуется Кьезой и готова предложить за него 60 миллионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан ньюкасл Тео Эрнандес Федерико Кьеза

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