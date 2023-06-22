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Стали известны условия контракта одного из лидеров Милана в Ньюкасле

Тонали продолжит карьеру в стане "сорок".
Сегодня, 09:50
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Стали известны условия контракта хавбека Сандро Тонали в Ньюкасле. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Сороки" близки к подписанию игрока Милана. Стороны подпишут контракт до 2029 года, а его зарплата составит 8 млн евро в год после уплаты налогов, еще 2 млн возможны в качестве бонусов.

Потенциальная сумма сделки оценивается в 80 млн евро. О переходе 23-летнего итальянца может быть объявлено в ближайшие дни.

В минувшем сезоне полузащитник провел 48 матчей, забив 2 гола и отдав 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл предложил Барселоне выгодный обмен футболистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ньюкасл Сандро Тонали

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