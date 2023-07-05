Тренер молодежки Испании: Мы не собираемся персонально играть против Мудрика

Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения прокомментировал предстоящий матч против Украины.

Напомним, что Украина и Испания сойдутся в полуфинале молодежного Евро-2023 5 июля в 22:00 по киевскому времени.

Испанский специалист отдельно выделил игру Михаила Мудрика, но отметил, что не намерен выстраивать игру своей команды против него одного.

"Мы не собираемся персонально играть против Мудрика. Он замечательный футболист и находится в системе игры всей сборной Украины. Должны ценить работу его тренера, который имеет в составе Михаила. Нам нужно работать во всех фазах, нападении, защите.

Чтобы выйти в финал, нужно сыграть идеальный матч. Нужно подстраховывать друг друга в игре с Мудриком и защищаться как команда", - цитирует тренера испанцев El Espanol.

Также напомним, что благодаря выходу в полуфинал сборная Украины впервые примет участие в Олимпиаде.