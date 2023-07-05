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Официально: Иньиго Мартинес - игрок Барселоны

32-летний испанец присоединился к каталонцам в качестве свободного агента.
Сегодня, 11:54
Иньиго Мартинес / fcbarcelona.com
Иньиго Мартинес / fcbarcelona.com

Барселона официально объявила о подписании Иньиго Мартинеса.

Экс-игрок Атлетика присоединился к каталонскому клубу в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Интересно, что в сделке фигурирует также сумма отступных в рамзере 400 млн евро. Остальные детали трансфера клуб обещал представить позднее.

Иньиго провел пять лет в Атлетике, а до этого защищал цвета Реал Сосьедада. В прошлом сезоне 32-летний защитник провел 18 матчей, в которых отличился одним голом.

Ранее также саудовский клуб объявил о подписании Роберто Фирмино.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Иньиго Мартинес

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