Официально: Иньиго Мартинес - игрок Барселоны

32-летний испанец присоединился к каталонцам в качестве свободного агента.

Барселона официально объявила о подписании Иньиго Мартинеса.

Экс-игрок Атлетика присоединился к каталонскому клубу в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Интересно, что в сделке фигурирует также сумма отступных в рамзере 400 млн евро. Остальные детали трансфера клуб обещал представить позднее.

Nobody:

Absolutely nobody:

Iñigo Martinez: 👐👅



We've got a new culer in town 🔥 pic.twitter.com/HCzNrHKOcf — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2023

Иньиго провел пять лет в Атлетике, а до этого защищал цвета Реал Сосьедада. В прошлом сезоне 32-летний защитник провел 18 матчей, в которых отличился одним голом.

Ранее также саудовский клуб объявил о подписании Роберто Фирмино.