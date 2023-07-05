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Саудовский клуб объявил о подписании экс-форварда Ливерпуля

Аль-Ахли стал новым пристанищем для Роберто Фирмино.
Сегодня, 01:01
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Чемпионат Саудовской Аравии пополнился очередной звездой мирового футбола.

Как сообщает пресс-служба Аль-Ахли, "крепость трофеев" подписала экс-форварда Ливерпуля Роберто Фирмино. Трансфер случился на правах свободного агента.

Контракт с бразильским нападающим подписан на 3 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Стоит отметить, что ранее в Аль-Ахли перебрался экс-голкипер Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль аль-ахли Саудовская Аравия Роберто Фирмино

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