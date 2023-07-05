Саудовский клуб объявил о подписании экс-форварда Ливерпуля
Аль-Ахли стал новым пристанищем для Роберто Фирмино.
Чемпионат Саудовской Аравии пополнился очередной звездой мирового футбола.
Как сообщает пресс-служба Аль-Ахли, "крепость трофеев" подписала экс-форварда Ливерпуля Роберто Фирмино. Трансфер случился на правах свободного агента.
Контракт с бразильским нападающим подписан на 3 года. Финансовые детали остаются неизвестными.
Стоит отметить, что ранее в Аль-Ахли перебрался экс-голкипер Челси.