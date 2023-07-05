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Экс-игрок Ливерпуля пригласил девушку с сайта знакомств, чтобы показать ей нарезку своих лучших моментов

Кампания футболистов очень интересным способом провела свой вечер.
Сегодня, 14:39
Джеррард, Шелви и Суарес / Getty Images
Джеррард, Шелви и Суарес / Getty Images

Визит одной девушки в дом Джонджо Шелви стал вирусным в сети после того, как она заявила, что он показал ей лучшие моменты своей футбольной карьеры, сообщает Daily Mail.

31-летний футболист отлично проводил вечер в компании со своим одноклубником по Ноттингем Форест Крисом Вудом. Позднее к ним присоединился их экс-одноклубник Джесси Лингард.

Но, как оказалось, в резиденции экс-хавбека Ливерпуля также находилась девушка, которая прорекламировала этот вечер.

Через приложение сайта знакомств Hinge некая Софи в футболке Арсенала опубликовала фотографии из дома Шелви.

В ответ на подсказку Hinge "Самая спонтанная вещь, которую я когда-либо делала" Софи написала: "Вернуться к Джонджо Шелви с Лингардом и Крисом Вудом, пока он продолжает врубать нам свои футбольные нарезки на YouTube (см. ниже)".

Источник: скриншот

Скриншот ее профиля Hinge был быстро опубликован в Twitter, и фанаты Ньюкасла и Ноттингем Форест не поверили этой истории, а некоторые оспаривали ее реальность.

Когда ее спросили, насколько это правда, она поделилась фотографией Snapchat, на которой можно увидеть самого Шелви, который уставился в телефон.

Источник: скриншот

"Премия года под названием "Это точно не произошло", — написал такой циничный комментарий один пользователь Twitter.

На что она ответила: "Так все и было", прикрепив видео, на котором она, Шелви и Вуд сидели на диване и смотрели телевизор.

Затем она также опубликовала фото с подписью: "А еще он включил свои собственные нарезки".

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Напомним, что Джонджо Шелви выступал за Ливерпуль с 2010 по 2013 год. На его счету 69 матчей в составе мерсисайдцев. Он также записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Джесси Лингард Джонджо Шелви

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