Слезное прощание: Легендарный защитник Челси покинул лондонский клуб
Знаменитый защитник и капитан Челси Сесар Аспиликуэта покидает лондонский клуб.
Об этом "синие" объявили на своем официальном сайте.
"После 11 лет, 508 матчей и девяти трофеев Сеcар Аспиликуэта решил, что пришло время покинуть Челси. Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой Челси", - говорится в заявлении клуба.
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Ранее стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до 2024 года.
Пресс-служба Челси также опубликовала видео, на котором Аспиликуэта со слезами на глазах попрощался с клубом и болельщиками.
We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023
Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m
Отметим, что в составе Челси испанский защитник дважды становился чемпионом, выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, дважды Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Аспиликуэта продолжит карьеру в мадридском Атлетико.