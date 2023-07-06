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Слезное прощание: Легендарный защитник Челси покинул лондонский клуб

Сесар Аспиликуэта уходит после 11 лет в стане "синих".
Сегодня, 17:02
Сесар Аспиликуэта / Getty Images
Сесар Аспиликуэта / Getty Images

Знаменитый защитник и капитан Челси Сесар Аспиликуэта покидает лондонский клуб.

Об этом "синие" объявили на своем официальном сайте.

"После 11 лет, 508 матчей и девяти трофеев Сеcар Аспиликуэта решил, что пришло время покинуть Челси. Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой Челси", - говорится в заявлении клуба.

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Ранее стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до 2024 года.

Пресс-служба Челси также опубликовала видео, на котором Аспиликуэта со слезами на глазах попрощался с клубом и болельщиками.

Отметим, что в составе Челси испанский защитник дважды становился чемпионом, выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, дважды Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Аспиликуэта продолжит карьеру в мадридском Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Сесар Аспиликуэта

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