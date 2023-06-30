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Атлетико хочет усилиться легендой Челси

Аспиликуэта попал в сферу интересов мадридцев.
Вчера, 22:22
Сезар Аспиликуэта / Getty Images
Сезар Аспиликуэта / Getty Images

Атлетико рассматривает вариант с подписанием защитника Челси Сэзара Аспиликуэты. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами и игроком находятся в активной стадии. Семья Аспиликуэты хочет вернуться в Испанию.

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На центрбека также претендует Интер, однако "матрасники" лидируют в гонке за подписание футболиста.

Отметим, Челси согласится расторгнуть с 33-летним испанцем договор, который действует до лета 2024-го.

В минувшем сезоне на счету игрока 25 матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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