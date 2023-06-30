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Атлетико объявил о возвращении старой клубной эмблемы

Фанаты сделали выбор в пользу классической вариации.
Сегодня, 17:25
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

Атлетико в социальных сетях объявил, что вернет прежнюю эмблему после голосования болельщиков.

В голосовании приняли участие 77 690 сосьос из 138 881. 88,68% от участников голосования выбрали прежнюю эмблему, а 11,32% выбрали текущую.

Отметим, с 1 июля 2024 года вернется к старой эмблеме. Старое лого лишь немного отличается от оригинального варианта ввиду отсутствия желтого обрамления.

Ранее сообщалось, что Ювентус интересуется защитником Атлетико.

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