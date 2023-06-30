Атлетико объявил о возвращении старой клубной эмблемы
Фанаты сделали выбор в пользу классической вариации.
Атлетико в социальных сетях объявил, что вернет прежнюю эмблему после голосования болельщиков.
В голосовании приняли участие 77 690 сосьос из 138 881. 88,68% от участников голосования выбрали прежнюю эмблему, а 11,32% выбрали текущую.
Una vez finalizada la votación vinculante en la que han participado 77.690 socios, el club cambiará su escudo a partir del 1 de julio de 2024: https://t.co/T9x9Sny8HQ pic.twitter.com/NSn7SysFPx— Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2023
Отметим, с 1 июля 2024 года вернется к старой эмблеме. Старое лого лишь немного отличается от оригинального варианта ввиду отсутствия желтого обрамления.
Ранее сообщалось, что Ювентус интересуется защитником Атлетико.