Ювентус переманил у Наполи спортивного директора

Туринский Ювентус на своем официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора, которым стал Кристиано Джунтоли.

Примечательно, что Джунтоли покинул аналогичную должность в Наполи, который только недавно стал чемпионом Италии.

"Что я чувствую? Это невероятно. Это почти невозможно описать. Малым я ехал восемь часов на автобусе, чтобы увидеть Ювентус", - прокомментировал свое назначение Джунтоли.

"Думаю о своем папе, который был ярым болельщиком Ювентуса и воспитывал меня как ювентини. Спасибо ему".

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Свои шаги в офисной футбольной карьере Джунтоли начал в Специи, вместе с которой он вышел в Серию Б. Далее была работа в Карпи, после чего в 2015 году он присоединился к Наполи.