iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус переманил у Наполи спортивного директора

"Старая синьора" закрыла вакансию в процессе перестройки руководства клуба.
Сегодня, 19:00
Джанлука Ферреро и Кристиано Джунтоли / Getty Images
Джанлука Ферреро и Кристиано Джунтоли / Getty Images

Туринский Ювентус на своем официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора, которым стал Кристиано Джунтоли.

Примечательно, что Джунтоли покинул аналогичную должность в Наполи, который только недавно стал чемпионом Италии.

"Что я чувствую? Это невероятно. Это почти невозможно описать. Малым я ехал восемь часов на автобусе, чтобы увидеть Ювентус", - прокомментировал свое назначение Джунтоли.

"Думаю о своем папе, который был ярым болельщиком Ювентуса и воспитывал меня как ювентини. Спасибо ему".

Читай также: Ювентус хочет усилиться центрбеком Манчестер Сити

Свои шаги в офисной футбольной карьере Джунтоли начал в Специи, вместе с которой он вышел в Серию Б. Далее была работа в Карпи, после чего в 2015 году он присоединился к Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ювентус Серия А

Статьи по теме

Наполи нашел замену своему лидеру Наполи нашел замену своему лидеру
Бавария в шаге от подписания лидера Наполи Бавария в шаге от подписания лидера Наполи
Аутсайдер Серии А хочет арендовать сына Мальдини Аутсайдер Серии А хочет арендовать сына Мальдини
Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа20:53
Хавбека Арсенала застали поющим в караоке во время отдыха в Италии
Формула 120:40
Леклер: Гран-при Великобритании сильнее раскроет слабые стороны Феррари
Европа20:24
В Реале определились с главным кандидатом на замену Анчелотти
Европа20:18
Милан и Челси договорились о трансфере Пулишича
Европа19:58
Бавария готова выслушать предложения по своему основному хавбеку
Европа19:52
Куман: Отпустить Месси – огромная ошибка Барселоны
Теннис19:45
Уимблдон-2023 (WTA): Цуренко победила в практически четырехчасовом матче, Калинина уступила Андрееску
Европа19:31
Ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг
Киберспорт19:30
The Bali Major 2023: PSG одолел Aster, Liquid уступили Tundra
Теннис19:21
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович встретится с Вавринкой, Хуркач, Синнер и Бублик вышли в 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK