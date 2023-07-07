Ювентус переманил у Наполи спортивного директора
Туринский Ювентус на своем официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора, которым стал Кристиано Джунтоли.
Примечательно, что Джунтоли покинул аналогичную должность в Наполи, который только недавно стал чемпионом Италии.
"Что я чувствую? Это невероятно. Это почти невозможно описать. Малым я ехал восемь часов на автобусе, чтобы увидеть Ювентус", - прокомментировал свое назначение Джунтоли.
"Думаю о своем папе, который был ярым болельщиком Ювентуса и воспитывал меня как ювентини. Спасибо ему".
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Свои шаги в офисной футбольной карьере Джунтоли начал в Специи, вместе с которой он вышел в Серию Б. Далее была работа в Карпи, после чего в 2015 году он присоединился к Наполи.