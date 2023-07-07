Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Диего Симеоне
Аргентинскому специалисту дают много денег.
Аль-Ахли хочет назначить наставника Атлетико Диего Симеоне главным тренером. Об этом сообщает издание ESPN.
Аргентинский специалист специалист получил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии. Тренеру готовы в течение нескольких лет платить максимальную сумму, которую он мог бы получить в Испании.
В свою очередь саудовцы не впервые пытаются договориться с аргентинским тренером. В мае ему уже предлагали крупную сумму за переход.
Напомним, нынешний контракт 53-летнего аргентинца действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Атлетико готовит новый контракт для Симеоне.