Атлетико готовит новый контракт для Симеоне

Переговоры начнутся сразу после того, как "матрасники" завершат все свои трансферные дела.

Мадридский Атлетико не собирается расставаться с Диего Симеоне.

Как сообщает испанское издание El Pais, "рохибланкос" готовят для своего главного тренера новый контракт.

Переговоры о новом соглашении между сторонами начнутся сразу после того, как мадридский коллектив завершит работу на трансферном рынке.

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По информации источника, новая сделка будет валидной до лета 2026 года, в то время как нынешний контракт 53-летнего аргентинца действует до лета 2024 года.

Ранее лидер Атлетико Антуан Гризманн прокомментировал интерес к своей персоне со стороны французского ПСЖ.