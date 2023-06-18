iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гризманн прокомментировал интерес со стороны ПСЖ

Француз не думает о переезде в Париж.
Сегодня, 15:19
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн заявил, что не намерен переходить в ПСЖ.

"Я хочу остаться в Атлетико. Я очень счастлив здесь, моя семья – тоже.

Читай также: Гризманн недоволен, что капитаном сборной Франции стал Мбаппе, а не он

Хочу выиграть Ла Лигу с Атлетико и попытаться сделать что-то особенное в Лиге Чемпионов", – сказал Гризманн в интервью Téléfoot.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего француза 15 голов и 16 ассистов в 38 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид ПСЖ Антуан Гризманн

Статьи по теме

Мбаппе высказался о возможном уходе из ПСЖ Мбаппе высказался о возможном уходе из ПСЖ
Реал в приоритете: Переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед невозможен Реал в приоритете: Переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед невозможен
Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ
Экс-тренер Баварии отказался возглавить ПСЖ Экс-тренер Баварии отказался возглавить ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:21
Азар сделал заявление касаемо своего будущего
Европа15:58
В сборной Бразилии готовы ждать Анчелотти до 2024 года
Европа15:50
Вальверде прокомментировал слухи о своем переходе в Англию
Формула 115:24
Хюлькенберг лишился первого ряда на стартовой решетке Гран-при Канады
Европа15:19
Гризманн прокомментировал интерес со стороны ПСЖ
Бокс14:58
Прогрейс сообщил, с кем хочет подраться после успешной дебютной защиты титула
Европа14:50
Манчини уверен, что Италия может выиграть ЧМ-2026
Другие страны14:21
Роналду и Джорджина устроили борьбу с клеветниками, на первого хейтера уже подали в суд
Европа14:18
Мбаппе высказался о возможном уходе из ПСЖ
Европа13:50
Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK