Гризманн прокомментировал интерес со стороны ПСЖ

Француз не думает о переезде в Париж.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн заявил, что не намерен переходить в ПСЖ.

"Я хочу остаться в Атлетико. Я очень счастлив здесь, моя семья – тоже.

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Хочу выиграть Ла Лигу с Атлетико и попытаться сделать что-то особенное в Лиге Чемпионов", – сказал Гризманн в интервью Téléfoot.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего француза 15 голов и 16 ассистов в 38 матчах Ла Лиги.