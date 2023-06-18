Гризманн прокомментировал интерес со стороны ПСЖ
Француз не думает о переезде в Париж.
Нападающий Атлетико Антуан Гризманн заявил, что не намерен переходить в ПСЖ.
"Я хочу остаться в Атлетико. Я очень счастлив здесь, моя семья – тоже.
Читай также: Гризманн недоволен, что капитаном сборной Франции стал Мбаппе, а не он
Хочу выиграть Ла Лигу с Атлетико и попытаться сделать что-то особенное в Лиге Чемпионов", – сказал Гризманн в интервью Téléfoot.
В минувшем сезоне на счету 32-летнего француза 15 голов и 16 ассистов в 38 матчах Ла Лиги.