Гризманн недоволен, что капитаном сборной Франции стал Мбаппе, а не он
Недавно главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с тем, кто заменит Уго Льориса в качестве капитана "Les Bleus".
Этим счастливчиком стал Килиан Мбаппе, что сильно не понравилось Антуану Гризманну, который считает себя более достойным капитанской повязки.
"Я говорил с Антуаном. Он был разочарован, и это понятно. Я сказал ему, что у меня была бы такая же реакция", - цитирует Мбаппе Goal.
"Он, пожалуй, самый важный игрок эпохи Дешама. У него есть опыт. Если ему есть что сказать, я сяду и выслушаю. Вы не должны закрывать дверь ни перед кем. Каждый свободен в самовыражении".
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В пятницу, 24 марта, Килиан Мбаппе должен будет вывести сборную Франции на матч квалификации ЧЕ-2024 против сборной Нидерландов.