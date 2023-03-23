Гризманн недоволен, что капитаном сборной Франции стал Мбаппе, а не он

Килиан в свою очередь готов обсудить с Антуаном этот вопрос.

Недавно главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с тем, кто заменит Уго Льориса в качестве капитана "Les Bleus".

Этим счастливчиком стал Килиан Мбаппе, что сильно не понравилось Антуану Гризманну, который считает себя более достойным капитанской повязки.

"Я говорил с Антуаном. Он был разочарован, и это понятно. Я сказал ему, что у меня была бы такая же реакция", - цитирует Мбаппе Goal.

"Он, пожалуй, самый важный игрок эпохи Дешама. У него есть опыт. Если ему есть что сказать, я сяду и выслушаю. Вы не должны закрывать дверь ни перед кем. Каждый свободен в самовыражении".

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В пятницу, 24 марта, Килиан Мбаппе должен будет вывести сборную Франции на матч квалификации ЧЕ-2024 против сборной Нидерландов.