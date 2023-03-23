Атлетико намерен побороться с Барселоной за защитника Атлетика Бильбао

Мартинес летом может пойти на повышение.

Атлетико готов перехватить у Барселоны защитника Атлетика Бильбао Иньиго Мартинес. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Мадридцы пытаются навязать каталонскому клубу борьбу за 31-летнего испанца, который летом станет свободным агентом. "Матрасники" активно ведут с игроком переговоры.

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Отметим, жена футболиста уже ищет жилье в столице Каталонии, а сам Мартинес прошел медосмотр по запросу Барселоны еще пару недель назад.

В текущем сезоне на счету защитника Атлетика один гол в 12 матчах Ла Лиги.