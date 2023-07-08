Мбаппе признан лучшим французским игроком сезона

Это уже третья награда для 24-летнего игрока.

Килиан Мбаппе получил приз лучшего французского игрока сезона, который ежегодно вручает France Football.

Форвард ПСЖ стал чемпионом Франции и лучшим бомбардиром чемпионата. Также Килиан забил больше всех на ЧМ в Катаре, доведя свою сборную до финала.

Для 24-летнего француза эта награда стала третьей в карьере. Благодаря чему он опередил Зинедина Зидана, Мишеля Платини, Франка Рибери и Жан-Пьера Папена, у которых лишь две награды.

Больше только у экс-нападающего Арсенала Тьерри Анри (5) и форварда Аль-Иттихада Карима Бензема (4).

Ранее, напомним, сообщалось, что ПСЖ нашел замену Мбаппе.