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Мбаппе признан лучшим французским игроком сезона

Это уже третья награда для 24-летнего игрока.
Сегодня, 08:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе получил приз лучшего французского игрока сезона, который ежегодно вручает France Football.

Форвард ПСЖ стал чемпионом Франции и лучшим бомбардиром чемпионата. Также Килиан забил больше всех на ЧМ в Катаре, доведя свою сборную до финала.

Для 24-летнего француза эта награда стала третьей в карьере. Благодаря чему он опередил Зинедина Зидана, Мишеля Платини, Франка Рибери и Жан-Пьера Папена, у которых лишь две награды.

Больше только у экс-нападающего Арсенала Тьерри Анри (5) и форварда Аль-Иттихада Карима Бензема (4).

Ранее, напомним, сообщалось, что ПСЖ нашел замену Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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