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Ключевой форвард Ювентуса назвал клубам условие, при котором готов к ним перейти

Влахович может перебраться в Англию.
Сегодня, 11:33
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий Ювентуса Душан Влахович рассматривает вариант с переходом в клуб из АПЛ. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Сербский футболист готов перебраться в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Также игрок хочет иметь место в стартовом составе.

Влахович в ближайшее время встретится насчет возможного ухода с новым спортивным директором туринцев Кристиано Джунтоли.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего форварда 10 голов и 2 ассиста в 27 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Влахович объявил о своем намерении покинуть Ювентус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Душан Влахович

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