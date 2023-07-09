Ключевой форвард Ювентуса назвал клубам условие, при котором готов к ним перейти

Влахович может перебраться в Англию.

Нападающий Ювентуса Душан Влахович рассматривает вариант с переходом в клуб из АПЛ. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Сербский футболист готов перебраться в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Также игрок хочет иметь место в стартовом составе.

Влахович в ближайшее время встретится насчет возможного ухода с новым спортивным директором туринцев Кристиано Джунтоли.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего форварда 10 голов и 2 ассиста в 27 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Влахович объявил о своем намерении покинуть Ювентус.