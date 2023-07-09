iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-защитник Ювентуса пожаловался, что Роналду не хочет брать его в Саудовскую Аравию

Куадрадо весело отшутился о своем будущем.
Сегодня, 14:20
Хуан Куадрадо / Getty Images
Хуан Куадрадо / Getty Images

Защитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо поделился мнением о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

"Я по-прежнему чувствую страсть и хочу конкурировать на высшем уровне. Кроме того, там играет Роналду, и он не хочет брать меня в Саудовскую Аравию!

Я расслаблен. Пока думаю, что лучше, и прошу Бога помочь с решением. Мой агент Андрей Мартинес был в Европе. Недавно он вернулся, чтобы обсудить со мной варианты.

Читай также: Бывший наставник Шахтера будет тренировать Роналду в Ан-Насре

Конечно, варианты есть. Мы проанализируем ситуацию и решим, что лучше", – сказал Куадрадо в интервью Goal.com.

Напомним, 35-летний фулбек покинул Ювентус на правах свободного агента, проведя в клубе восемь лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Криштиану Роналду Хуан Куадрадо Саудовская Аравия

Статьи по теме

Ключевой форвард Ювентуса назвал клубам условие, при котором готов к ним перейти Ключевой форвард Ювентуса назвал клубам условие, при котором готов к ним перейти
Вингер Ювентуса может перебраться в АПЛ Вингер Ювентуса может перебраться в АПЛ
Ювентус переманил у Наполи спортивного директора Ювентус переманил у Наполи спортивного директора
Бывший наставник Шахтера будет тренировать Роналду в Ан-Насре Бывший наставник Шахтера будет тренировать Роналду в Ан-Насре
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа16:54
Ливерпуль ведет переговоры о трансфере хавбека Саутгемптона
Европа16:50
Мудрик был замечен на пляже в Барселоне за игрой в волейбол ногами
Киберспорт16:31
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт16:29
The Bali Major 2023: Gladiators обыграли Liquid в гранд-финале
Киберспорт16:25
Gladiators стали чемпионами "мейджора" на Бали
Теннис16:22
Цуренко потерпела разгромное поражение от четвертой ракетки мира и покинула Уимблдон
Европа15:54
Экс-вратарь Ман Сити вошел в тренерский штаб Лестера
Европа15:40
ПСЖ объявил о переходе защитника Баварии
Европа15:24
Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради Интера
Киберспорт15:20
EA Sports анонсировала выход UFC 5
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK