Экс-защитник Ювентуса пожаловался, что Роналду не хочет брать его в Саудовскую Аравию

Защитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо поделился мнением о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

"Я по-прежнему чувствую страсть и хочу конкурировать на высшем уровне. Кроме того, там играет Роналду, и он не хочет брать меня в Саудовскую Аравию!

Я расслаблен. Пока думаю, что лучше, и прошу Бога помочь с решением. Мой агент Андрей Мартинес был в Европе. Недавно он вернулся, чтобы обсудить со мной варианты.

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Конечно, варианты есть. Мы проанализируем ситуацию и решим, что лучше", – сказал Куадрадо в интервью Goal.com.

Напомним, 35-летний фулбек покинул Ювентус на правах свободного агента, проведя в клубе восемь лет.