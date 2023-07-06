Бывший наставник Шахтера будет тренировать Роналду в Ан-Насре
Ан-Наср, за который выступает нападающий Криштиану Роналду, объявил о назначении нового главного тренера.
Клуб из Саудовской Аравии возглавил бывший наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру.
Как информирует пресс-служба Ан-Насра, контракт с 61-летним португальским специалистом рассчитан на два сезона - до 2025 года.
السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023
وذلك بعقد يمتد حتى 2025 💛
تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/GvZ89dMi48
Ранее сообщалось, что именно Роналду стал инициатором приглашения Каштру, лично убедив соотечественника переехать в Саудовскую Аравию.
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Во главе Ан-Насра португалец сменил уволенного после завершения минувшего сезона Руди Гарсию, который уже трудоустроился в Наполи.
Напомним, что Каштру возглавлял Шахтер с 2019 по 2021 год, выиграв с донецкой командой чемпионат Украины. Также специалист ранее работал с рядом португальских команд, в частности с Порту, Риу Аве и Виторией Гимарайнш. Последним его клубом был бразильский Ботафого, который он покинул в июне этого года, получив предложение от Ан-Насра.
Ранее Ан-Наср объявил о подписании полузащитника миланского Интера.