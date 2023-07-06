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Бывший наставник Шахтера будет тренировать Роналду в Ан-Насре

Аравийский клуб возглавил соотечественник звездного португальца.
Сегодня, 15:45
Луиш Каштру / Getty Images
Луиш Каштру / Getty Images

Ан-Наср, за который выступает нападающий Криштиану Роналду, объявил о назначении нового главного тренера.

Клуб из Саудовской Аравии возглавил бывший наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру.

Как информирует пресс-служба Ан-Насра, контракт с 61-летним португальским специалистом рассчитан на два сезона - до 2025 года.

Ранее сообщалось, что именно Роналду стал инициатором приглашения Каштру, лично убедив соотечественника переехать в Саудовскую Аравию.

Читай также: Португальский журналист раскритиковал Роналду за переезд в Саудовскую Аравию

Во главе Ан-Насра португалец сменил уволенного после завершения минувшего сезона Руди Гарсию, который уже трудоустроился в Наполи.

Напомним, что Каштру возглавлял Шахтер с 2019 по 2021 год, выиграв с донецкой командой чемпионат Украины. Также специалист ранее работал с рядом португальских команд, в частности с Порту, Риу Аве и Виторией Гимарайнш. Последним его клубом был бразильский Ботафого, который он покинул в июне этого года, получив предложение от Ан-Насра.

Ранее Ан-Наср объявил о подписании полузащитника миланского Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Луиш Каштру ан-наср

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