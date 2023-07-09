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Бэйл: Я не разлюбил футбол, просто понял, что достиг всего

Валлиец решил больше уделять времени семье.
Вчера, 22:40
Гарет Бэйл / Getty Images
Гарет Бэйл / Getty Images

Гарет Бэйл объяснил, почему решил закончить футбольную ккарьеру в 33 года.

По словам валлийца, в какой-то момент он понял, что достиг всего в футболе, и теперь стоит уделить внимание другим вещам. Например, собственной семье.

"Я не разлюбил футбол – просто понял, что достиг всего, чего хотел. Я ни о чем не жалею, очень доволен своей карьерой. Что касается сборной Уэльса, я также хочу дать шанс следующему поколению. Надеюсь, что я показал им, чего мы ожидаем от нашей команды, когда играем, и что происходит в раздевалке.

Мне по-прежнему нравилось играть, но в какой-то момент я захотел проводить больше времени с семьей. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, я многое упустил", – приводит слова Бэйла Goal.

Ранее, напомним, Гарет Бэйл был награжден орденом Британской империи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Бэйл

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