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Стало известно, когда решиться судьба Мбаппе

Француз пока остается в команде.
Сегодня, 18:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Судьба форварда ПСЖ Килиана Мбаппе не решится в ближайшее время. Об этом сообщает издание Marca.

Французский футболист готов ждать выплаты бонуса за лояльность в размере 40 млн евро. В свою очередь Реал старается находиться в стороне и не поддерживает прямые отношения с футболистом.

Также в планах мадридцев на следующий сезон Мбаппе нет. "Сливочные" включаться в переговоры, как только станет известна судьба игрока.

Читай также: ПСЖ готов продать Мбаппе этим летом

Лишь в августе прояснится ситуация вокруг француза, игрок хочет перебраться в Испанию.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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