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ПСЖ готов продать Мбаппе этим летом

Эмир Катара в бешенстве из-за поведения француза.
Сегодня, 10:46
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ, похоже, все же расстанется с Килианом Мбаппе этим летом.

Как сообщает издание Le Parisien, парижане смирились тем, что футболиста не имеет смысла удерживать. 

Также отмечается, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани находится в бешенстве из-за поведения Килиана и не намерен больше терпеть то, как себя показывает француз в этой ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал уверен в подписании Мбаппе в ближайшие несколько дней.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал ПСЖ Килиан Мбаппе

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