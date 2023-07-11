ПСЖ готов продать Мбаппе этим летом

ПСЖ, похоже, все же расстанется с Килианом Мбаппе этим летом.

Как сообщает издание Le Parisien, парижане смирились тем, что футболиста не имеет смысла удерживать.

Также отмечается, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани находится в бешенстве из-за поведения Килиана и не намерен больше терпеть то, как себя показывает француз в этой ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал уверен в подписании Мбаппе в ближайшие несколько дней.