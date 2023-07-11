ПСЖ готов продать Мбаппе этим летом
Эмир Катара в бешенстве из-за поведения француза.
ПСЖ, похоже, все же расстанется с Килианом Мбаппе этим летом.
Как сообщает издание Le Parisien, парижане смирились тем, что футболиста не имеет смысла удерживать.
Также отмечается, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани находится в бешенстве из-за поведения Килиана и не намерен больше терпеть то, как себя показывает француз в этой ситуации.
Напомним, ранее сообщалось, что Реал уверен в подписании Мбаппе в ближайшие несколько дней.