Реал уверен в подписании Мбаппе в ближайшие пару дней
Француз станет игроком "сливочных".
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет в Реал. Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.
Мадридский клуб уверен в подписании французского футболиста в ближайшие дни. Данный исход руководство "сливочных" считает "неизбежным".
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Мадридский клуб также должен согласовать условия трансфера Мбаппе с ПСЖ. Парижский гранд хочет выручить 150-200 млн евро.
Напомним, действующий контракт француза с клубом истекает следующим летом. Футболист отказался от продления договора.
В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.