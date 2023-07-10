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Реал уверен в подписании Мбаппе в ближайшие пару дней

Француз станет игроком "сливочных".
Сегодня, 18:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет в Реал. Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.

Мадридский клуб уверен в подписании французского футболиста в ближайшие дни. Данный исход руководство "сливочных" считает "неизбежным".

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Мадридский клуб также должен согласовать условия трансфера Мбаппе с ПСЖ. Парижский гранд хочет выручить 150-200 млн евро.

Напомним, действующий контракт француза с клубом истекает следующим летом. Футболист отказался от продления договора.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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