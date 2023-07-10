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Бывший спортивный директор ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе

Леонардо считает, что для клуба лучше позволить французу уйти.
Сегодня, 00:14
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Бывший спортивный директор ПСЖ Леонардо поделился мыслями о ситуации вокруг Килиана Мбаппе.

По словам функционера, для будущего парижан будет лучше, если они позволят форварду покинуть клуб.

"Для блага ПСЖ пришло время Мбаппе уйти, несмотря ни на что.

ПСЖ существовал до Мбаппе и будет существовать без него. Он в клубе уже шесть лет, и пять команд без Мбаппе выиграли Лигу чемпионов", - заявил Леонардо.

Напомним, ранее француз назвал свою команду разделенной

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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