iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус согласовал контракт с Лукаку

Бельгиец продолжит карьеру в Турине.
Сегодня, 16:20
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Агент форварда Челси Ромелу Лукаку работает над переходом игрока в Ювентус. Об этом сообщает издание Il Bianconero.

В данный момент Лукаку вместе со своей семьей и агентами работают над переходом в стан туринского клуба. В ближайшее время детали будут улажены.

Читай также: Не оценили предательство: Интер откажется от Лукаку из-за переговоров игрока с Ювентусом

Форвард предварительно договорился с Ювентусом о трехлетнем соглашении с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Ромелу Лукаку

Статьи по теме

ПСЖ готов предложить космическую сумму за игрока атаки Ювентуса ПСЖ готов предложить космическую сумму за игрока атаки Ювентуса
Форвард Ювентуса может перебраться в ПСЖ Форвард Ювентуса может перебраться в ПСЖ
Не оценили предательство: Интер откажется от Лукаку из-за переговоров игрока с Ювентусом Не оценили предательство: Интер откажется от Лукаку из-за переговоров игрока с Ювентусом
BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic и Natus Vincere проведут матч за финал группы BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic и Natus Vincere проведут матч за финал группы
Помочь журналистам

Видео

Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:29
BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic и Natus Vincere проведут матч за финал группы
Киберспорт18:22
NaVi проиграли Heroic, но сохранили шансы на финал группы BLAST Premier Fall Groups 2023
Формула 118:02
Руководитель Феррари верит, что "слишком консервативные" итальянцы хорошо выступят в Венгрии
Футбол18:00
Андриевский - про сем чудес мира: Пирамида и мой гол Мариуполю
Легкая атлетика17:49
Бех-Романчук добыла еще одну олимпийскую лицензию для Украины
Европа17:29
Барселона планирует серьезную чистку состава
Футбол16:55
Середняк АПЛ заинтересован в услугах Магуайра
Европа16:51
Вингер Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию
Легкая атлетика16:33
Левченко и Геращенко добыли олимпийские лицензии на этапе Бриллиантовой Лиги
Олимпийские виды16:30
Сестры Алексеевы заняли лишь десятую строчку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK