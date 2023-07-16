Ювентус согласовал контракт с Лукаку

Агент форварда Челси Ромелу Лукаку работает над переходом игрока в Ювентус. Об этом сообщает издание Il Bianconero.

В данный момент Лукаку вместе со своей семьей и агентами работают над переходом в стан туринского клуба. В ближайшее время детали будут улажены.

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Форвард предварительно договорился с Ювентусом о трехлетнем соглашении с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

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