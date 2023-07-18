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Бавария объявила о подписании защитника Наполи

Ким Мин Чжэ пополнил ряды мюнхенцев.
Сегодня, 18:50
Ким Мин Чжэ / fcbayern.com
Ким Мин Чжэ / fcbayern.com

Бавария официально подписала защитника Наполи Ким Мин Чжэ. Мюнхенцы объявили об этом в соцсетях.

Немецкий гранды подписал контракт с игроком до лета 2028 года. Точная сумма сделки не называется, но по данным СМИ, трансфер обошелся в 50 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего корейца два гола и два ассиста в 35 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна.

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