Бавария объявила о подписании защитника Наполи
Ким Мин Чжэ пополнил ряды мюнхенцев.
Бавария официально подписала защитника Наполи Ким Мин Чжэ. Мюнхенцы объявили об этом в соцсетях.
Немецкий гранды подписал контракт с игроком до лета 2028 года. Точная сумма сделки не называется, но по данным СМИ, трансфер обошелся в 50 млн евро.
Made for 𝐊𝐌𝐉 — made for 𝐅𝐂𝐁! 🔴⚪ #ServusMinjae #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/aJs1KrqZWT— FC Bayern München (@FCBayern) July 18, 2023
В минувшем сезоне на счету 26-летнего корейца два гола и два ассиста в 35 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна.
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