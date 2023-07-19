Хуан Куадрадо подписал контракт с Интером
Фанаты Ювентуса уже с нетерпением ждут первую встречу их клуба с "нерадзурри".
Миланский Интер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Хуаном Куадрадо.
Колумбийский вингер согласился поставить подпись под однолетним соглашением со "змеями".
Bienvenido 🇨🇴#ForzaInter #WelcomeJuan— Inter (@Inter) July 19, 2023
Стоит отметить, что по окончанию прошлого сезона 35-летний футболист покинул Ювентус на правах свободного агента. В составе туринского клуба он провел восемь лет (314 матчей, 26 голов и 65 ассистов).
Напомним, что ради контракта с Интером Хуан Куадрадо отклонил предложения Фенербахче и клубов Саудовской Аравии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!