Хуан Куадрадо подписал контракт с Интером

Фанаты Ювентуса уже с нетерпением ждут первую встречу их клуба с "нерадзурри".

Миланский Интер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Хуаном Куадрадо.

Колумбийский вингер согласился поставить подпись под однолетним соглашением со "змеями".

Стоит отметить, что по окончанию прошлого сезона 35-летний футболист покинул Ювентус на правах свободного агента. В составе туринского клуба он провел восемь лет (314 матчей, 26 голов и 65 ассистов).

Напомним, что ради контракта с Интером Хуан Куадрадо отклонил предложения Фенербахче и клубов Саудовской Аравии.

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