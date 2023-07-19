iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хуан Куадрадо подписал контракт с Интером

Фанаты Ювентуса уже с нетерпением ждут первую встречу их клуба с "нерадзурри".
Сегодня, 20:58
Хуан Куадрадо / ФК Интер
Хуан Куадрадо / ФК Интер

Миланский Интер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Хуаном Куадрадо.

Колумбийский вингер согласился поставить подпись под однолетним соглашением со "змеями".

Стоит отметить, что по окончанию прошлого сезона 35-летний футболист покинул Ювентус на правах свободного агента. В составе туринского клуба он провел восемь лет (314 матчей, 26 голов и 65 ассистов).

Напомним, что ради контракта с Интером Хуан Куадрадо отклонил предложения Фенербахче и клубов Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус интер Хуан Куадрадо

Статьи по теме

Руководство Интера попросило ультрас не протестовать ввиду подписания экс-игрока Ювентуса Руководство Интера попросило ультрас не протестовать ввиду подписания экс-игрока Ювентуса
Фанаты Интера - Лукаку: Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом Фанаты Интера - Лукаку: Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом
Один из лидеров Ювентуса готов покинуть клуб Один из лидеров Ювентуса готов покинуть клуб
Ньюкасл договорился о трансфере лучшего бомбардира Лестера в прошлом сезоне Ньюкасл договорился о трансфере лучшего бомбардира Лестера в прошлом сезоне
Помочь журналистам

Видео

Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Европа22:59
Ньюкасл договорился о трансфере лучшего бомбардира Лестера в прошлом сезоне
Европа22:53
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
НБА22:45
Карри выразил желание сыграть на Олимпиаде-2024
Украина22:32
Трансферы УПЛ: Защитник Динамо перешел в испанский клуб, Черноморец подписал двух молодых украинцев
Формула 122:22
Гран-при Венгрии: расписание и результаты
Футбол22:18
ПСЖ работает над подписанием одного из открытий прошлого сезона чемпионата Франции
Европа21:49
Аль-Хиляль - Динамо 0:1: Видео гола и лучших моментов товарищеского матча
Велоспорт21:46
Тур де Франс-2023: Галл стал победителем 16-го этапа, Вингегор оторвался от преследователей
Европа21:34
Динамо обыграло Аль-Хиляль с его новыми звездными игроками
Киберспорт21:22
BLAST Premier Fall Groups 2023: FaZe обыграли G2, NiP стали победителями группы А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK