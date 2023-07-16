Бывший вингер Ювентуса отказал Фенербахче и Саудовской Аравии ради Интера

В ближайшее время состав "нерадзурри" пополнит опытный футболист в лице Хуана Куадрадо.

Хуан Куадрадо вскоре станет игроком миланского Интера.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, 35-летний колумбиец близок к согласованию однолетнего контракта со "змеями", по которому он получит 2 миллиона евро + бонусы.

Сообщается, что вингер отклонил предложения Фенербахче и клубов Саудовской Аравии ради того, чтобы остаться в итальянской Серии А.

Juan #Cuadrado is in advanced talks with #Inter for a contract until 2024 (€2M/year + bonuses). He has turned down a Saudi and Fenerbahçe bids because wants to continue to play in Serie A. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2023

Напомним, что в июле Хуан Куадрадо получил статус свободного агента, так как подошел к концу его контракт с Ювентусом, который решил не подписывать с футболистом новое соглашение.

В составе "старой синьоры" Куадрадо провел восемь лет, сыграв за это время 314 матчей, в которых он отличился 26 голами и 65 результативными передачами.

Он помог Ювентусу пять раз выиграть чемпионат Италии, четыре раза - кубок Италии и два раза - Суперкубок Италии.

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