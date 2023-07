Бывший вингер Ювентуса отказал Фенербахче и Саудовской Аравии ради Интера

Хуан Куадрадо вскоре станет игроком миланского Интера.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, 35-летний колумбиец близок к согласованию однолетнего контракта со "змеями", по которому он получит 2 миллиона евро + бонусы.

Сообщается, что вингер отклонил предложения Фенербахче и клубов Саудовской Аравии ради того, чтобы остаться в итальянской Серии А.

Juan #Cuadrado is in advanced talks with #Inter for a contract until 2024 (€2M/year + bonuses). He has turned down a Saudi and Fenerbahçe bids because wants to continue to play in Serie A. #transfers