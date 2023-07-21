iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь-новичок ТОП-клуба АПЛ поселил украинских беженцев

Сейчас они живут вместе с семьей Гульельмо Викарио.
Сегодня, 10:06
Гульельмо Викарио / Getty Images
Гульельмо Викарио / Getty Images

Новичок Тоттенхэма, который должен заменить Уго Льориса, Гульельмо Викарио еще в начале войны приютил у себя дома украинских беженцев.

Итальянский кипер, получивший прозвище Веном, из-за своего агрессивного поведения на поле, на самом деле является очень добрым и милым человеком.

Гульельмо является послом благовторительной организации Доброта в спорте, а также еще год назад его семья приютила беженцев из Украины.

Украинка Анна и ее 11-летний сын Милан живут в доме Викарио в Удине вместе с его семьей в течение последнего года.

Они живут со мной в Удине, с моей семьей. Милан мне как младший брат. Когда я возвращаюсь в Удине к своей семье, я провожу с ним некоторое время. Он ходит в школу и учит итальянский язык.

Я надеюсь, что они чувствуют себя хорошо, потому что ситуация в Украине не очень хорошая. Мы стараемся подарить улыбку этим людям. Я думаю, что сейчас им хорошо. И я рад за них, это хорошо для меня. Когда я выхожу на поле, важно думать о них. Это придает мне сил", - приводит слова Викарио Daily Mail.

Ранее, напомним, Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового голкипера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

Статьи по теме

Гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна Гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна
В Баварии верят в подписание Кейна В Баварии верят в подписание Кейна
Манчестер Юнайтед назвал условие, при котором возобновит переговоры по Кейну Манчестер Юнайтед назвал условие, при котором возобновит переговоры по Кейну
Тоттенхэм нашел новый способ удержать Кейна в клубе Тоттенхэм нашел новый способ удержать Кейна в клубе
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Формула 111:04
"Мне не помешает пиар": пилот Формулы 1 перекрасил волосы в честь выхода "Барби"
Европа10:59
Почеттино объяснил, почему Мудрик пропустил матч против Рэксема
Украина10:43
Верес объявил о переходе двух бразильцев
Формула 110:25
Перес - о месте в Ред Булл: Для меня возвращение Риккардо ничего не меняет
Европа10:18
ПСЖ может предложить Мбаппе долгосрочный и очень щедрый контракт
Европа10:06
Вратарь-новичок ТОП-клуба АПЛ поселил украинских беженцев
Другие страны10:01
Чемпионат мира-2023 (женщины): Нигерия и Канада голов не забивали, Швейцария обыграла Филиппины, Испания встретится с Коста-Рикой
Европа09:58
Бавария и Манчестер Сити вскоре обсудят трансфер Уокера
Украина09:35
Заря арендовала бразильского защитника Джордана
Европа09:23
Саудовские клубы нацелились на форварда миланского Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK