Вратарь-новичок ТОП-клуба АПЛ поселил украинских беженцев

Новичок Тоттенхэма, который должен заменить Уго Льориса, Гульельмо Викарио еще в начале войны приютил у себя дома украинских беженцев.

Итальянский кипер, получивший прозвище Веном, из-за своего агрессивного поведения на поле, на самом деле является очень добрым и милым человеком.

Гульельмо является послом благовторительной организации Доброта в спорте, а также еще год назад его семья приютила беженцев из Украины.

Украинка Анна и ее 11-летний сын Милан живут в доме Викарио в Удине вместе с его семьей в течение последнего года.

Они живут со мной в Удине, с моей семьей. Милан мне как младший брат. Когда я возвращаюсь в Удине к своей семье, я провожу с ним некоторое время. Он ходит в школу и учит итальянский язык.

Я надеюсь, что они чувствуют себя хорошо, потому что ситуация в Украине не очень хорошая. Мы стараемся подарить улыбку этим людям. Я думаю, что сейчас им хорошо. И я рад за них, это хорошо для меня. Когда я выхожу на поле, важно думать о них. Это придает мне сил", - приводит слова Викарио Daily Mail.

Ранее, напомним, Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового голкипера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!