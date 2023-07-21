А где скидка? Интер пытается сбить цену на Зоммера
"Нерадзурри" нужен опытный голкипер.
Интер хочет подписать Яна Зоммера на замену Андре Онана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Итальянский клуб хочет добиться скидки на 34-летнего швейцарца. В свою очередь Бавария не отпускает Зоммера дешевле 6 млн евро отступных.
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Стороны продолжают вести переговоры. Сам футболист готов продолжить карьеру в стане "нерадзурри".
Напомним, действующий контракт Зоммера с Баварией рассчитан до июня 2025 года.
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