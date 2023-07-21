А где скидка? Интер пытается сбить цену на Зоммера

Интер хочет подписать Яна Зоммера на замену Андре Онана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб хочет добиться скидки на 34-летнего швейцарца. В свою очередь Бавария не отпускает Зоммера дешевле 6 млн евро отступных.

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Стороны продолжают вести переговоры. Сам футболист готов продолжить карьеру в стане "нерадзурри".

Напомним, действующий контракт Зоммера с Баварией рассчитан до июня 2025 года.

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