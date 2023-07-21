Наполи и Осимхен не сходятся в условиях нового контракта

Форвард Наполи Виктор Осимхен обсуждает с клубом новый контракт. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Агент футболиста Роберто Календа пару дней находится в Неаполе, где ведет переговоры с клубом. У сторон еще нет договоренности о зарплате и клаусуле.

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Представитель игрока предлагает установить клаусулу в размере 90 млн евро, но президент Наполи Аурелио Де Лаурентис настаивает на 200 млн. Стороны могут сойтись на 100 млн.

Напомним, действующий контракт Осимхена с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года.

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