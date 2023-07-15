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Наставник Наполи высказался о будущем Осимхена

Руди Гарсия гарантировал, что нигериец хочет остаться в клубе.
Вчера, 23:48
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Рулевой итальянского Наполи Руди Гарсия поделился мыслями о будущем лидера команды Виктора Осимхена.

По словам француза, форвард партенопейцев хочет остаться в команде.

"Я могу гарантировать, что Осимхен хочет остаться в "Наполи". Он счастлив здесь и хочет добиться больших успехов", - заявил специалист.

Также Гарсия подтвердил, что Ким Мин Дже уйдет в Баварию. Ранее стали известны детали этого трансфера.

"Мы знаем, что Ким Мин Дже покидает Наполи. Нам грустно, но я надеюсь сохранить всех наших звезд", - сказал тренер.

Напомним, Гарсия возглавил Наполи этим летом после ухода из клуба Лучано Спалетти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Руди Гарсия Виктор Осимхен

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