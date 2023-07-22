Барселона отменила матч с Ювентусом из-за вспышки гастроэнтерита

Товарищеская встреча Барселоны и Ювентуса была отменена. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

У "сине-гранатовых" значительная часть ее футболистов страдает от вирусного гастроэнтерита.

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Первым игроком, у которого проявились симптомы, в четверг стал защитник Барселоны Жюль Кунде. Далее у нескольких игроков были замечены схожие проблемы.

Отметим, матч должен был пройти 23 июля в 5:30 по Киеву.

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