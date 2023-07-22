Игрок, благодаривший россиян за поддержку, стал новым капитаном Барселоны

Барселона на своем официальном сайте объявила имена четырех игроков, которые в сезоне-2023/24 получат статус капитанов.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, футболисты путем голосования определили, кому достанется капитанская повязка, и первым выбором стал Серхи Роберто.

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Статус второго капитана на следующий сезон получил голкипер Марк-Андре тер Штеген, третьего - защитник Рональд Араухо, а четвертого - хавбек Френки де Йонг.

До этого Роберто был третьим капитаном, когда Лионель Месси покинул Барселону в 2021 году. Первыми двумя были Серхио Бускетс и Жерар Пике. Когда Пике завершил карьеру, Роберто стал вторым, а после того как Бускетс покинул клуб, поднялся на вершину иерархии.

Напомним, что в мае этого года Роберто с одноклубником Алехандро Бальде угодили в скандал, записав видеообращение с благодарностью для российских фанатов после подписания Барселоной спонсорского соглашения с одним из местным стримминговых сервисов.

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