Идеальная Барселона: Что нужно клубу, чтобы вновь быть на вершине

Не так давно Барселона внушала страх во все клубы мира. К сожалению, ввиду неудачных трансферных решений, а также проблем с руководством каталонцы резко сдали и сейчас лишь нащупывают свою игру, пытаясь перестроиться.

У клуба получается данный процесс весьма неплохо, однако к игре команды и результатам в еврокубках есть огромные вопросы.

Ввиду этого, редакция ISPORT решила разобраться в проблемах "сине-гранатовых", предложив свои варианты дальнейшего развития клуба.

Почему все так плохо в еврокубках?

Ответ банален и прост, однако спокойствия он не внушает. Дело в том, что уровень чемпионата Испании крайне сильно упал в последние годы, особенно по нему ударил коронавирусный период. Многие команды оставались без денег, ввиду чего средние и слабые клубы были вынуждены банально выживать, чтобы продолжать существование.

Данный расклад сказался на зарплатах сотрудников, работающих в структуре клуба, качестве игроков и тд. Причем тут уровень Испании и Барселона? Хави не может адекватно оценить тактические действия в матчах местной лиги.

Суть в том, что когда ты тренируешь разные схемы, тактики, выходы в атаку и возврат в оборону, тебе необходимо это все тестировать. К сожалению, это все приходится на матчи Ла Лиги, схема из которых потом переносится на игры с Баварией, Интером и тд. Отсюда и вылет в Лигу Европы.

Неопытность Хави не позволяет ему увидеть четкую картину на поле, ввиду чего напрашивается вывод с его увольнением, однако об этом говорить рано. Испанец не боится играть по разным схемам, ввиду чего его Барселона умеет как создавать навалу на штрафную площадь соперника, так и сидеть глубоко в обороне, не давая мячу залететь в ворота.

Все, что остается сейчас клубу - грамотно провести трансферы, причем именно от них будет зависеть судьба не только Хави, но и Барселоны.

Летнее трансферное окно: поиск усиления среди свободных агентов

У клуба есть всего три месяца, чтобы залатать дыры, которые стали прекрасно видны в сезоне-2022/23. Речь идет о линии атаки и опорной зоне.

Из Барселоны летом уходят Бускетс, Альба - легенды клуба, которые долгие годы были железобетонными вариантами на своих позициях. Теперь клубу придется искать им замену. Если в случае с Жорди все просто и на его месте играет Бальде, то вот в опорной зоне заменить такого маэстро как Серхио будет крайне сложно.

На рынке есть всего один игрок, который может безболезненно стать на место испанца. Речь идет о Йозуа Киммихе. Немец уже задумывается об уходе из Баварии, так что данный шанс упускать нельзя, однако придется клубу искать финансы на столь громкий трансфер. Стоит ли этого пятый финансовый рычаг? Конечно же да!

Кроме того, Барселоне нужны правый защитник и форвард. Крайне сложно сказать, кого тут каталонцы могут подписать. Взять того же Жоау Канселу будет крайне сложно, а найти свободного агента на бровку - почти нереально. Выходом может стать переход каталонцев на три защитника, но это риск, который не будет оправдан.

Что касается форварда, то "сине-гранатовым" надо хвататься обеими руками за шанс подписания Роберто Фирмино. Бразилец своей универсальностью поможет Хави решить сразу несколько проблем в атаке - создание моментов и их реализацию в отсутствии Роберта Левандовски.

Избавление от "балласта" - решение многих проблем

Барселона хоть и не Челси, но также имеет в своих рядах немало игроков, которые должны уйти из клуба. Причины этому - слабая игра и несоответствие навыков, которые нужны Барселоне для достижения результатов.

Чтобы подписать новых и нужных футболистов каталонцам необходимо избавиться от слабых и ненужных звеньев. Тот же Жорди Альба, хоть и возрастной игрок, давал команде мощный буст, однако ушел, чтобы Барселона могла вернуть Месси и усилить другие позиции. Достойны жест настоящего куле.

Не все в клубе это понимают и не готовы лишаться своей зарпалаты, чтобы помочь Барселоне. А игроков, которые не нужны "сине-гранатовым", очень много. Самуэль Умтити, Тринкау, Клеман Лангле, Сержиньо Дест - игроки, которые сейчас находятся в аренде, однако как клуб, так и фанаты были бы рады, если данные футболисты не вернулись и ушли хотя бы по минимальную прайсу, а то и свободными агентами.

Стоит также обратить внимание и на тех, кто числится в составе. Ферран Торрес, Ансу Фати, и Серхи Роберто должны задуматься об уходе. На данных игрков возлагали надежды, особенно это касается игроков атаки, а вышло так, что они стали явным балластом.

Барселона могла бы сделать прекрасный ход, если бы ей удалось если не продать, так обменять футболистов с доплатой на тех, кто действительно нужен в команду. Фати - на Невеша, Торреса - продать, а Роберто - "спасибо, но вы нам не подходите".

Выводы

Дайте Хави возможность поработать, создать свой уникальный продукт, тем более у него получатся сделать из команды весьма гибкий коллектив. Испанцу необходим год на строительство своего проекта, а если за год результаты ухудшаться - ждем Гвардиолу или Клоппа.

Трансферы Барселоны этим летом также сыграют свою роль. Если клуб избавиться от тех, кто им не нужен и купит по игроку на каждую из трех позиций: левый защитник, опорник и форвард - можно будет говорить о возрождении великого клуба.

Что же касается Месси, тяжелый уход "сине-гранатовые" пережили, но второй такой может ударить еще сильнее по команде, которая только строиться. Пусть Лео приходит, но только ради роли мудрого и легендарного игрока, которые проведет свой "последний танец". Меняя что-то под или ради Лео, можно потом попасть в яму зависимости, из которой хоть и может последовать временный успех, но после придется платить новым "строительством".