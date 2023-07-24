Марсель Малиновского интересуется двумя игроками Барселоны

Французский Марсель намерен сделать приобретение в линию защиты.

Как сообщает издание Sport, провансальцы прислали запрос в Барселону с целью узнать доступны ли к переходу Клеман Лангле и Эрик Гарсия.

Отмечается, что с Ленгле будет тяжелее договориться из-за его запросов и интереса к нему Тоттенхэма. В то же время, Гарсия не запросит большую зарплату и уже отклонил возможность перехода в аренду в Реал Бетис.

Коллектив Марселино Гарсии Тораля готов и арендовать, и приобрести на полноценной основе футболиста. Более точные детали потенциальной сделки неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Марсель подпишет вингера сборной Сенегала.