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Марсель Малиновского интересуется двумя игроками Барселоны

Провансальцы хотят усилить линию защиты.
Сегодня, 19:16
Клеман Лангле / Getty Images
Клеман Лангле / Getty Images

Французский Марсель намерен сделать приобретение в линию защиты.

Как сообщает издание Sport, провансальцы прислали запрос в Барселону с целью узнать доступны ли к переходу Клеман Лангле и Эрик Гарсия.

Отмечается, что с Ленгле будет тяжелее договориться из-за его запросов и интереса к нему Тоттенхэма. В то же время, Гарсия не запросит большую зарплату и уже отклонил возможность перехода в аренду в Реал Бетис.

Коллектив Марселино Гарсии Тораля готов и арендовать, и приобрести на полноценной основе футболиста. Более точные детали потенциальной сделки неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Марсель подпишет вингера сборной Сенегала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона марсель

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