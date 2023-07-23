Марсель Малиновского договорился о подписании игрока сборной Сенегала
Исмаила Сарр переберется в стан провансальцев.
МаМарсельрсель усилит линию атаки еще одним приобретением.
Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы уже договорились о подписании Исмаилы Сарра из Уотфорда. Сумма перехода неизвестна.
Сенегалец подпишет контракт на пять лет, его зарплата не сообщается.
Отмечается, что в ближайшее время футболист пройдет медосмотр.
Напомним, ранее Марсель подписал экс-форварда Челси и Барселоны.
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